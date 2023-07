Mercato : Tout est relancé, l’OM est proche d’un énorme coup

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours à la recherche de plusieurs recrues pour son attaque, l’OM vient d’officialiser l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais pourrait être imité rapidement par Iliman Ndiaye. Le jeune attaquant sénégalais, qui semblait avoir opté pour un avenir à Sheffield United, se rapprocherait finalement de Marseille qui n’a jamais lâché dans ce dossier.

Décidément, ce mercato est à rebondissements pour l’OM. Intéressé par Iliman Ndiaye depuis des semaines, le club olympien semblait bien parti pour s’offrir l’international sénégalais qui avait clamé son envie de rejoindre Marseille. Finalement, en début de semaine, Sheffield United avait réussi à inverser la tendance et à le convaincre de rester.

Le feuilleton Ndiaye déjà relancé

Le dossier paraissait clos… avant qu’il ne reparte de plus belle. Cette fois, c’est Mohamed Bouhafsi qui annonce qu’Iliman Ndiaye se rapprocherait de plus en plus de l’OM. Une excellente nouvelle pour la direction marseillaise qui vient juste d’officialiser l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang.

L'OM attend un champion du monde, une réponse tombe https://t.co/jl8bPc13qv pic.twitter.com/Nmt5sJ4XHV — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

L’OM a besoin de renforts offensifs

Avec l’avenir incertain d’Alexis Sanchez qui n’a toujours pas communiqué sa décision aux dirigeants de l’OM, Marseille se devait d’attirer du monde en attaque. Pierre-Emerick Aubameyang est la première pierre de cet édifice, Iliman Ndiaye pourrait donc arriver rapidement pour le solidifier.