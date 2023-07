EXCLU - Mercato : Alexis Sanchez déjà loin de l’OM ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après une excellente saison sous les couleurs de l’OM, Alexis Sanchez n’a pas encore tranché sur son avenir. Si le club marseillais souhaite le voir rester et prolonger son contrat, pas sûr que le Chilien soit dans le même état d’esprit. Le 10 Sport livre un élément qui pourrait avoir son importance dans le dossier.

44 matchs, 18 buts et une grinta qui a conquis le public marseillais. Le bilan de la saison 2022-2023 d’Alexis Sanchez est sans appel. Sa signature à l’OM a été une réussite et les dirigeants sont convaincus qu’il peut encore apporter au club. A 34 ans, le Chilien a réussi son pari marseillais mais n’a pas encore officialiser sa décision. Continuer à l’OM ou tenter une nouvelle aventure ? Tous les supporters phocéens ont hâte de savoir.

La star de l'OM avait tout prévu pour son transfert https://t.co/yfXjEaawSc pic.twitter.com/HeAiN0up6S — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Un message énigmatique sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, Alexis Sanchez vient de publier un message très « énigmatique ». Silencieux depuis le 7 juillet et une photo où on le voit en vacances, en amoureux, dans un désert de sable, l’attaquant de l’OM a posté plusieurs photos dont deux où il semble réfléchir. Il ajoute aussi quelques émoticônes indiquant qu’après avoir rechargé les batteries, il est temps de revenir au football. Mais dans quel club ?

Alexis Sanchez a rendu son logement