Le PSG a trouvé le remplaçant de Mbappé, une offre astronomique est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Kylian Mbappé se dirige vers un départ cet été, le PSG pourrait accélérer dans le dossier Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone est perçu en interne comme le successeur de la star tricolore. Mais le club parisien se serait fait doubler par l'Arabie Saoudite, qui a transmis une offre impressionnante.

Pour Kylian Mbappé, le temps est compté. Le joueur français a jusqu'à la fin du mois de juillet pour activer l'option de prolongation présente dans son contrat. Le 1er août, il sera trop tard pour la star. Le Qatar pourrait le placer sur la liste des transferts cet été et le mettre en vente. Une manière d'éviter un départ libre l'année prochaine. Au sein du PSG, on soupçonne l'international français d'avoir déjà trouvé un accord avec le Real Madrid pour une arrivée en 2024. Quoi qu'il en soit, l'avenir de Mbappé à Paris s'écrit en pointillé. Resté en France avec les indésirables, le champion du monde 2018 campe sur ses positions et refuse d'accéder aux demandes de ses dirigeants.

Terrible trahison de Mbappé, le PSG craque en privé https://t.co/OhV8aAcOfR pic.twitter.com/FgR7vBLdQ7 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Le PSG apprécie le profil de Dembélé

D'ici la fin du mercato, le destin de Mbappé sera scellé, mais la tendance est plus que jamais à un transfert cet été. En cas de départ, le PSG pourrait se lancer sur les traces d'Ousmane Dembélé. Selon les informations de Foot Mercato , l'international français est perçu par beaucoup au sein du club parisien comme le remplaçant parfait de Kylian Mbappé. Mais ce dossier s'annonce complexe. Car Dembélé n'a pas caché son envie de poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

L'Arabie Saoudite passe à l'action