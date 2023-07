L'OM va devoir lâcher 25M€ pour son prochain transfert

Hugo Chirossel

Toujours en quête de renforts sur le marché des transferts, notamment dans les couloirs, l’OM s’intéresse désormais à Ismaïla Sarr, à qui il ne reste qu’un an de contrat avec Watford. Les dirigeants marseillais sont en discussion avec l’international sénégalais en vue d’un transfert. Un dossier qui s’annonce assez coûteux pour les Olympiens, puisque le club anglais demanderait une somme comprise entre 22 et 25M€.

À l’occasion d’un match amical face au KAS Eupen qui a eu lieu ce samedi, Pierre-Emerick Aubameyang a pu disputer ses premières minutes sous les couleurs de l’OM. Après avoir résilié son contrat avec Chelsea, l’attaquant âgé de 34 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club marseillais. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, il est donc la troisième recrue de l’OM en cette période de mercato estival.

L’OM en pourparlers avec Ismaïla Sarr

Des renforts intéressants, mais qui ne seront pas les derniers. L’OM est toujours sur la piste d’Iliman Ndiaye. Alors que l’on pensait ce dossier en mauvaise voie, le joueur de Sheffield United semble finalement se rapprocher d’un transfert à l’Olympique de Marseille. Comme indiqué par RMC Sport , Pablo Longoria et Javier Ribalta ont réussi à le convaincre et ils doivent désormais trouver un terrain d’entente avec les Blades . Mais en plus d’Iliman Ndiaye, un autre international sénégalais pourrait lui aussi arriver à l’OM prochainement.

Watford demande entre 22 et 25M€