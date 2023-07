L’OM est en feu sur le mercato, qui sera la prochaine recrue ?

Hugo Chirossel

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM est sur le point d’annoncer l’arrivée de sa quatrième recrue lors de ce mercato estival en la personne d’Ismaïla Sarr. Mais les dirigeants marseillais travaillent encore sur plusieurs dossier, comme ceux concernant Iliman Ndiaye, Joakim Maelhe ou bien le retour de Ruben Blanco. Selon vous, qui sera le prochain à rejoindre le club phocéen ?

Avec l’incertitude autour de l’identité du successeur d’Igor Tudor, les dirigeants de l’OM ont mis un peu de temps avant de véritablement lancer leur mercato estival. C’est désormais chose faite. Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, arrivés en provenance de l’Atlético de Madrid, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est engagé avec l’OM. Les trois hommes risquent d’être très bientôt rejoints par une quatrième recrue.

Il affole le mercato, l'OM prépare son transfert https://t.co/gQptwvT5t3 pic.twitter.com/IefIn1j37g — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Sarr arrive, Ndiaye toujours pisté

Comme indiqué par The Athletic , l’OM a trouvé un accord avec Watford pour le transfert d’Ismaïla Sarr. Sauf retournement de situation, l’ancien joueur du Stade Rennais va donc évoluer sous les couleurs phocéennes la saison prochaine. Mais un autre Sénégalais pourrait lui aussi débarquer très bientôt. En effet, Iliman Ndiaye est toujours dans le viseur de l’OM, une piste qui avance « doucement », comme l’a confié un proche du dossier à La Provence . Dans un poste plus ou moins similaire, un intérêt pour Thomas Lemar a également été évoqué. Selon Marca , l’Atlético de Madrid serait ouvert à un départ en prêt.

L’OM réactive de vieux dossiers