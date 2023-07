Coup de tonnerre, l’OM cible un champion du monde !

Thomas Bourseau

Thomas Lemar (27 ans) serait susceptible d’être une nouvelle recrue de premier choix après Pierre-Emerick Aubameyang dont l’arrivée à Marseille est imminente. L’OM aurait activé la piste menant au champion du monde tricolore et l’Atletico de Madrid prévoirait d’écouter l’éventuelle offre. Mais un concurrent français mettrait la pression sur l’OM.

L’OM joue sur plusieurs tableaux depuis quelque temps sur le marché des transferts. A ce jour, depuis la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur le 23 juin dernier, Pablo Longoria et son comité de direction ont bouclé le transfert définitif d’Amine Harit après deux prêts successifs à l’OM, ceux de Geoffrey Kondogbia et de Renan Lodi, en attendant la grande annonce pour Pierre-Emerick Aubameyang et un éventuel retournement de situation pour Iliman Ndiaye ? Selon L’Équipe , le joueur de Sheffield United se poserait des questions sur sa continuité chez les Blades , et bien que le dossier s’annonce complexe, le transfert ne serait pas encore tombé à l’eau.

L’OM ouvre le dossier Lemar, l’Atletico est à l’écoute

Et maintenant ? A en croire les informations communiquées par SPORT , l’OM serait bel et bien ouvert à l’idée d’éventuellement attirer Thomas Lemar à Marseille. Et ce, bien que la Minute OM ait récemment affirmé que la piste menant à Lemar n’était pas solide. Le journaliste du quotidien ibérique Ruben Uria a confié sur son compte Twitter ce jeudi que Thomas Lemar serait jugé par le club phocéen de profil plus qu’intéressant pour l’effectif de Marcelino. Et à en croire le journaliste, bien que le champion du monde tricolore soit sous contrat avec l’Atletico de Madrid jusqu’en juin 2027, les Colchoneros auraient prévu d’étudier toute offre qui arrivera dans les prochains jours.

Lemar convoité par un autre club français que l’OM ?

D’ailleurs, Ruben Uria confie ce jeudi que Thomas Lemar aurait fait l’objet de plusieurs offres de prêt dernièrement, qui n’ont abouti à rien. De quoi faire les affaires de l’OM ? Le club phocéen ne serait pas seul à en pincer pour l’ancien milieu latéral de l’AS Monaco. A ce jour, une autre équipe française se pencherait sur le cas Lemar. De quoi épicer ce dossier qui pourrait prendre de l’envergure dans les prochains jours voire semaines…