OM : Coup de tonnerre à Marseille, le mercato relancé ?

Thomas Bourseau

Alors que l’OM semble être sur le point de boucler le coup Pierre-Emerick Aubameyang, la chance pourrait finalement sourire à Pablo Longoria. Le président du club phocéen verrait Iliman Ndiaye taper à sa porte, lui qui serait en pleine réflexion sur son avenir à Sheffield United au final. Explications.

Un incroyable rebondissement aurait lieu du côté de Marseille pour le mercato de l’OM pour Iliman Ndiaye. Voici la tendance des dernières heures dessinée par le journaliste Sébastien Denis de Foot Mercato. « Ce n’est pas totalement mort, mais c’est très mal parti. Le joueur est attaché à l’OM, il avait vraiment envie. Il n’est pas le seul à décider, il a aussi ses proches. Aujourd’hui, sa femme est enceinte, il a envie lui de rester en Angleterre. Pourtant, les discussions étaient très poussées avec le joueur, mais, aujourd’hui, il est plus proche de Sheffield qu’un départ à l’OM ».

Sous pression, Iliman Ndiaye réfléchit

Il y a quelques jours, il était annoncé qu’un accord contractuel de principe aurait été trouvé entre l’OM et le clan Iliman Ndiaye pour les cinq prochaines saisons comme révélé par L’Équipe . Néanmoins, l’ailier de Sheffield United, passé par le centre de formation de l’OM, semblait avoir retourné sa veste comme évoqué ci-dessus en privilégiant la continuité à Sheffield. Une pression de son entraîneur le pousserait à revenir sur sa réflexion.

Transfert confirmé, l’OM remporte une incroyable bataille ! https://t.co/wifoIZGQEq pic.twitter.com/J63tThG2V8 — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Contact renoué entre l’OM et Ndiaye, le joueur dans le flou