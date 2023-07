Une star recale l’Arabie Saoudite et le Qatar, l’OM peut rêver

Hugo Chirossel

Après Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM espère d’autres gros coups sur le marché des transferts. En ce sens, les dirigeants marseillais s’intéresseraient à Isco, libre de tout contrat depuis son départ du FC Séville en décembre dernier. L’international espagnol s’est d’ailleurs confié sur son avenir récemment. Il a notamment révélé avoir repoussé des offres importantes de l’Arabie Saoudite et du Qata

Un quintuple vainqueur de la Ligue des champions à l’OM ? D’après Real Madrid France , compte Twitter spécialisé dans l’actualité de la Casa Blanca , Isco serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Libre de tout contrat à la suite de son départ du FC Séville en décembre dernier, l’international espagnol (38 sélections) serait en discussion avancée avec le club marseillais et pourrait s’engager pour deux ans.

« J’ai vraiment envie de jouer »

Isco s’est récemment confié sur son avenir, dans un entretien accordé à Marca . Le milieu offensif de 31 ans revient notamment sur son départ du FC Séville et sa relation conflictuelle avec Monchi, alors directeur sportif. Mais désormais, l’ancien joueur du Real Madrid veut simplement jouer au football. « J’ai vraiment envie de jouer. Ça me manque et j’espère que ce sera bientôt le cas. Le ballon, la compétition, les matchs, les vestiaires me manquent. Le sentiment d’être un footballeur me manque. J’ai des propositions, mais je ne veux pas faire d’erreur ou de faux-pas dans ma carrière », a-t-il déclaré.

« Je ne donnerai jamais la priorité à l'argent »