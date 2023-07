Mercato : Le PSG vise une star, un concurrent improbable va tout chambouler

Benjamin Labrousse

Depuis plusieurs mois, le PSG cherche à recruter un avant-centre de calibre mondial. Mais alors que le marché des attaquants semble particulièrement compliqué cet été, le club parisien tente toujours de signer l’attaquant anglais Harry Kane. Problème pour Paris, le buteur des Spurs serait davantage enclin à rejoindre le Bayern Munich. À ce sujet, la presse anglaise avance qu’un nouveau cador européen pourrait venir concurrencer le PSG.

Alors que le PSG disputera son premier match amical de la saison ce vendredi face au Havre (17h), le club de la capitale a réalisé plusieurs transferts depuis l’ouverture du mercato estival. Avec la nomination de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur, Paris peut s’attendre à plusieurs changements, dans la manière de jouer notamment, mais également dans le recrutement.

Un buteur en priorité, quel transfert doit boucler le PSG ? https://t.co/gBXWQFI1Sv pic.twitter.com/y7XXGtuJX6 — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Le PSG veut absolument recruter un attaquant cet été

Ainsi, le PSG souhaite recruter un avant-centre. Après l’intérim de Moïse Kean et l’échec de Mauro Icardi, le club parisien évolue depuis quelques saisons sans buteur de métier, et devrait tenter de résoudre ce problème cet été. Depuis plusieurs semaines, le PSG semble avoir abandonné plusieurs pistes (Kolo Muani, Osimhen), et s'est concentré sur trois noms prioritaires : Harry Kane (Tottenham), Dusan Vlahovic (Juventus), et Gonçalo Ramos (Benfica).

Le Barça également intéressé par Harry Kane