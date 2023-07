Transfert confirmé, l’OM remporte une incroyable bataille !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang va débarquer à l’OM et ce, pour les trois prochaines saisons, durée convenue pour son contrat XXL sur le plan salarial. Néanmoins, Aubameyang aurait eu des touches plus juteuses économiquement parlant, mais l’Olympique de Marseille a eu les mots justes.

Depuis la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur le 23 juin dernier, Pablo Longoria a eu un mois plutôt chargé. Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi ont débarqué de l’Atletico de Madrid, et il se pourrait qu’une star signe un contrat de trois ans à l’OM. Et ce ne serait pas la durée de la prolongation du bail d’Alexis Sanchez.

C’est confirmé, un contrat de trois ans attend Aubameyang à Marseille

C’est en effet ce que La Provence affirme dans ses colonnes du jour ce jeudi. A en croire le média, Pierre-Emerick Aubameyang aurait donné son accord pour signer un contrat de trois saisons à l’OM après avoir galéré pendant tout l’exercice précédent à Chelsea.

L’OM casse sa tirelire, Aubameyang lui jure fidélité !