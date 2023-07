Surprise, l’OM a raté un énorme transfert à cause… du Covid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Promu en Ligue 1, Le Havre a bouclé un joli coup. Le club a mis la main sur Daler Kuziaev, un milieu de terrain expérimenté doté d'un CV impressionnant. Sélectionné à de nombreuses reprises en équipe de Russie, il a également goûté aux atmosphères de la Ligue des champions. D'ailleurs, son profil avait été exploré par l'OM il y a quelques années.

Le Havre a trouvé son prochain patron au milieu de terrain. Directeur sportif du club, Mathieu Bodmer est parvenu à boucler l'arrivée de Daler Kuziaev, champion de Russie avec le Zénith Saint-Pétersbourg. « C'est un plaisir d'être ici, dans un grand championnat européen. On m'a montré des vidéos de comment on comptait m'utiliser, on m'a exposé le projet du club, et c'est ce qui m'a séduit » a expliqué le joueur de 30 ans lors de sa présentation. Invité de l' After Foot , l'ancien joueur du PSG a dévoilé les coulisses de cette opération Kuziaev.

Vente OM : McCourt abandonne Marseille, il vend la mèche https://t.co/1Xa1CZypEq pic.twitter.com/uElM3PyaF8 — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Le Havre met la sur une ancienne piste de l'OM

« Son conseiller et son papa ont compris les échanges dès le début. Ils ont été à l’écoute de notre projet. Après plusieurs discussions, il a accepté notre projet. Il voulait jouer en France, jouer en Europe de l’Ouest, découvrir un nouveau championnat. Il est venu visiter la ville » a expliqué Bodmer au micro de RMC.

La pandémie en cause ?