Mercato - ASSE : Nouvelle confirmation pour le projet de Bodmer !

Publié le 8 novembre 2021 à 9h45 par T.M.

Alors que le processus de vente de l’ASSE entre dans sa phase finale, certains projets semblent se dégager pour reprendre les Verts.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente. Les deux patrons stéphanois veulent tourner la page et pour cela, ils se sont mis en quête d’un repreneur. Alors que ce processus aura mis du temps avant de se lancer, l’issue semble désormais proche. Plusieurs candidats se sont manifestés pour reprendre l’ASSE et d’ici peu, on pourrait bien connaitre le nouvel homme fort dans le Forez. Qui sera-t-il ?

Bodmer, le prochain homme fort de l’ASSE ?