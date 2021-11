Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux offres à venir en interne pour régler les dossiers brûlants ?

Publié le 8 novembre 2021 à 9h00 par La rédaction

En pleine crise financière, le FC Barcelone miserait sa survie sur les joueurs déjà présents au club. De ce fait, Joan Laporta préparerait des offres de prolongations pour Ousmane Dembélé et Gavi.

Traversant une grave crise économique, le FC Barcelone aura certainement du mal à attirer de grands joueurs lors des prochaines périodes des transferts. De ce fait, Joan Laporta compterait se tourner vers ceux déjà au club et sur le centre de formation pour reconstruire le Barça . Le président catalan mettrait donc un point d’honneur à ce que certains éléments de l’effectif blaugrana prolongent. Après avoir officialisé les extensions de bail d’Ansu Fati et de Pedri il y a plusieurs jours, Joan Laporta voudrait allonger les engagements d’autres joueurs.

Des offres bientôt prêtes pour Dembélé et Gavi