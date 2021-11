Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour Boubacar Kamara !

Publié le 8 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le contrat de Boubacar Kamara arrivera à expiration en juin prochain à l’OM, le Milan AC serait susceptible d’initier les discussions avec les décideurs marseillais en janvier dans le cadre d’un transfert du Français.

À l’instar de Florian Thauvin au terme de l’exercice précédent, Boubacar Kamara serait susceptible de quitter l’OM par le biais de son éventuel futur statut d’agent libre. En effet, le contrat du minot marseillais arrivera à expiration en juin prochain. Et en l’état, et ce bien que le président Pablo Longoria devrait tenter jusqu’au bout de s’entendre avec son entourage afin de lui prolonger ce bail selon Fabrizio Romano, la tendance ne serait pour le moment pas à une telle éventualité. Ce qui permet à Gianluca Di Marzio d’ouvrir la porte à une vente de Kamara en janvier prochain.

Le Milan AC pourrait décider de discuter avec l’OM en janvier !