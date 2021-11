Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est clair au sein du clan Sergio Ramos !

Publié le 8 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il ait récemment été question d’une éventuelle rupture de contrat pour Sergio Ramos à terme en raison de sa situation sportive au PSG, l’Espagnol n’aurait pas un tel scénario en tête d’après son frère et représentant René Ramos.

Depuis son arrivée à l’intersaison, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs parisiennes. En effet, le numéro 4 du PSG a contracté une douleur au mollet qui le tient éloigné des terrains. De l’impatience commencerait à prendre forme en coulisse et Le Parisien expliquait même la semaine dernière qu’une potentielle rupture de contrat à terme ne serait pas une option à écarter. Mais au sein du clan Sergio Ramos, une telle éventualité ne serait pas d’actualité.

« Il ne va pas rompre son contrat »