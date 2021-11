Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rupture de contrat, Real Madrid… Ces grandes révélations sur le cas Sergio Ramos !

Publié le 6 novembre 2021 à 19h30 par Bernard Colas mis à jour le 6 novembre 2021 à 19h36

Cet été, le PSG s’est attaché les services de Sergio Ramos, libre après l’échec des négociations avec le Real Madrid pour sa prolongation. Depuis, l’Espagnol n'a toujours pas effectué ses débuts et multiplie les séances individuelles à l’écart du groupe en raison de ses pépins physiques. Une situation qui fait parler en Espagne et sur laquelle est revenue le quotidien El Mundo, en s’appuyant notamment sur le rôle décisif joué par René Ramos, frère du joueur.

S’il n’a pas disputé la moindre minute depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos fait néanmoins énormément parler de lui. Un emballement médiatique dont se serait bien passé le défenseur espagnol, impatient à l’idée de faire ses grands débuts avec le club de la capitale. Sergio Ramos n’est plus apparu sur un terrain depuis le mois de mai et la demi-finale retour de Ligue des champions opposant le Real Madrid à Chelsea, la faute à plusieurs pépins physiques. Arrivé au PSG avec un problème au genou, Sergio Ramos s’est depuis blessé à un mollet retardant ainsi son retour à la compétition. Le cas du champion du monde 2010 inquiète donc en France mais également en Espagne, où l’on estime que le Real Madrid a pris la bonne décision en se séparant de l’ex-capitaine merengue. C’est dans ce contexte que le quotidien El Mundo est revenu sur les derniers mois agités vécus par Sergio Ramos et son frère René, qui est également son agent.

René Ramos a tout géré avec Leonardo

Dans l’ombre de son frère Sergio, René Ramos n’en reste en effet pas moins un pion essentiel de la carrière de l'Espagnol comme l’explique El Mundo dans ses colonnes. Selon le média ibérique, c'est lui qui a orchestré et conclu l’arrivée du défenseur central de 35 ans au PSG cet été. René Ramos a été en contact permanent avec Leonardo pour négocier les contours de cette opération qui semblait à ce moment idéal après l’échec des discussions avec le Real Madrid pour une prolongation. Le PSG proposait un challenge ambitieux avec un contrat de deux saisons assorti d’un salaire conséquent, à la différence de la proposition initiale du Real Madrid. Néanmoins, c’est bien Sergio Ramos qui conserve la main sur les décisions déterminantes de sa carrière. « Sergio Ramos n'est conseillé que par Sergio Ramos », disent ceux qui le connaissent depuis des années, une déclaration qui s’est confirmée ces derniers mois comme l’a détaillé El Mundo .

Les dessous de l’échec avec le Real Madrid

S’il a activement participé à la venue de l’international espagnol au Paris Saint-Germain, René Ramos militait pourtant dans un premier temps pour une prolongation au Real Madrid, et ce malgré l’offre à la baisse proposée par le président Florentino Pérez. D’après les informations d’ El Mundo , le frère de Sergio Ramos a tenté de mettre fin aux envies de départ du joueur lorsque ce dernier ne se sentait pas considéré à sa juste valeur par le Real Madrid, club avec lequel il a disputé seize saisons. La direction merengue n’était disposée qu’à offrir un nouveau bail d’une saison avec un salaire en baisse de 10%, ce qui n’était pas du goût du natif de Camas. À l’inverse, René Ramos jugeait cette proposition convenable compte tenu des problèmes de genou rencontrés par son frère et de la crise du Covid-19 qui obligeait le Real Madrid à se serrer la ceinture. Sergio n'a finalement pas écouté son plus proche conseiller et a pris l'initiative de partir, jusqu’à ce qu’il revienne sur sa décision. Il était néanmoins trop tard puisque le Real Madrid avait acté le départ de son capitaine, incitant René Ramos à se mettre à la recherche d’une nouvelle destination et d’entamer les contacts avec le PSG.

« Il ne va pas prendre sa retraite, il ne va pas rompre son contrat », assure le clan Ramos