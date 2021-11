Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de l’entourage de Payet !

Publié le 8 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Devenu capitaine de l’OM et sous contrat « à vie » au sein du club phocéen, Dimitri Payet se sentirait à la maison à Marseille comme son frère Anthony Payet l’a souligné pour Téléfoot.

Cela fait un peu plus d’un an désormais que l’OM a décidé, sous l’ancienne direction présidée par Jacques-Henri Eyraud, d’offrir un « contrat à vie » à Dimitri Payet. Dans l’engagement en question, il aurait convenu notamment que le capitaine de l’OM puisse au cours de son après-carrière bénéficier d’une reconversion au sein de l’organigramme de l’institution de l’Olympique de Marseille, lui qui est désormais âgé de 34 ans.

« Ça reste un pur marseillais et ça se voit qu’il est très heureux dans ce club »