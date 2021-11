Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert inespéré à prévoir pour Pablo Longoria ?

Publié le 7 novembre 2021 à 12h10 par T.M.

Dans sa dernière année de contrat, Boubacar Kamara ne prévoirait pas de prolonger avec l’OM. Malgré tout, Pablo Longoria pourrait bien récupérer quelques millions d’euros de cette opération. Explications.

Finalement, cet été, Boubacar Kamara n’a pas quitté l’OM. Annoncé partant, le Marseillais n’a pas bougé et rend encore de grands services à Jorge Sampaoli. Mais en conservant son joueur, Pablo Longoria prend également un gros risque, celui de le voir partir librement et gratuitement l’été prochain. En effet, Kamara est dans sa dernière année de contrat. Si l’OM va tout faire pour le convaincre de prolonger, on n’en prendre pas forcément le chemin si l’on en croit les dernières informations de Gianluca Di Marzio.

Un transfert cet hiver pour Kamara ?