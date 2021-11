Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un énorme coup de tonnerre pour l’avenir de Kamara ?

Publié le 7 novembre 2021 à 10h45 par T.M.

Actuellement, Boubacar Kamara est dans sa dernière année de contrat. Et pour l’OM, les dernières nouvelles ne sont pas forcément bonnes.

Lors du dernier mercato estival, Boubacar Kamara était annoncé partant. Finalement, le joueur de 21 ans est resté à l’OM. Une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli qui peut s’appuyer sur lui cette saison, mais à terme, la perte pourrait être immense. En effet, Kamara est dans sa dernière année de contrat et Pablo Longoria joue donc avec le feu, prenant ainsi le risque de le voir partir librement et gratuitement à la fin de la saison. Pour remédier à cela, il faudrait que le joueur de l’OM prolonge dans les prochains mois, mais on n’en prendrait pas forcément le chemin.

Un départ à 0€ ?