Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est très chaud pour Boubacar Kamara !

Publié le 6 novembre 2021 à 20h30 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la grosse cote à l’étranger, avec les plus grands clubs d’Europe qui se bousculeraient pour l’avoir.

Avec les arrivées de William Saliba, Luan Peres et le retour de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille a essayé de pousser vers la sortie Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Aucun des deux n’a toutefois quitté l’OM et si pour le premier une autre occasion pourrait bientôt se présenter, les choses sont beaucoup plus compliquées pour le second ! Kamara est en effet en fin de contrat à l’OM et dans seulement quelques semaines, il pourra négocier avec le club de son choix. Un départ à 0€ serait un véritable coup dur pour le nouveau projet de Pablo Longoria, qui avait réussi à faire prolonger in extremis Maxime Lopez en octobre 2020, juste avant son prêt à Sassuolo. Pourra-t-il réaliser le même exploit avec Kamara ?

Longoria n’a pas jeté l’éponge, mais...

D’après les informations de Fabrizio Romano, Pablo Longoria a toujours bon espoir de convaincre Boubacar Kamara. Sa prolongation semble d’ailleurs être une priorité pour le président de l’Olympique de Marseille, qui n’a toutefois que très peu de temps devant lui. De plus, la situation contractuelle du défenseur de 21 ans semble avoir attiré l’attention de nombreux clubs... et pas des moindres ! Toujours selon Romano, le Bayern Munich suivrait de très près l’évolution de ce dossier, avec un intérêt tout particulier pour un joueur qui peut aisément jouer défenseur central comme milieu de terrain. Un CV très intéressant, sans potentiellement dépenser le moindre sou en indemnité de transfert.

Un derby Milan-Inter pour Kamara