Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille royale se profile en coulisse pour Kamara !

Publié le 4 novembre 2021 à 1h15 par Th.B.

En quête de renforts sur le marché des transferts, le FC Barcelone serait susceptible de s’intéresser au profil de Boubacar Kamara dont le contrat à l’OM arrivera à expiration en juin prochain.

En marge du prochain mercato estival, l’OM pourrait perdre un indéboulonnable du onze de départ de Jorge Sampaoli et qui plus est un minot marseillais. En effet, le contrat de Boubacar Kamara arrivera à expiration le 30 juin prochain et n’a toujours pas été prolongé bien que CBS Sports ait récemment confié par l’intermédiaire d’une rubrique de Fabrizio Romano que le président Pablo Longoria comptait profiter des semaines et mois à venir afin de parvenir à un accord avec le clan Kamara au niveau d’une prolongation de contrat. En parallèle, la situation de Kamara alerterait les plus grandes formations européennes.

Après le Bayern, le Milan AC et le FC Barcelone se disputeraient les services de Kamara !