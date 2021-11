Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Bernard Caïazzo tente un gros coup pour la vente de l’ASSE !

Publié le 4 novembre 2021 à 0h15 par T.M.

Alors que l’issue de la vente de l’ASSE se rapprocherait, Bernard Caïazzo s’activerait en coulisse pour tenter d’obtenir la meilleure offre.

A l’ASSE, la situation est critique d’un point de vue sportif. Actuellement, les Verts pointent à la 20ème place de Ligue 1. Un contexte sportif difficile, auquel il faut ajouter le long processus de la vente du club stéphanois. En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis l’ASSE en vente, se lançant ainsi à la recherche d’un repreneur. Un processus qui serait en train de se décanter. Alors qu’il y aurait trois candidats pour reprendre les Verts, un 4ème candidat pourrait débarquer par l’intermédiaire de Caïazzo.

Un nouveau prétendant ?