Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle avancée importante pour la vente de l’ASSE ?

Publié le 3 novembre 2021 à 22h45 par T.M.

Cela fait maintenant plusieurs mois que l’ASSE est en vente. Un processus qui s’est dernièrement accéléré et l’issue pourrait bien être proche.

Après avoir passé de longues années à la tête de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer veulent tourner la page. Ainsi, les deux hommes ont mis les Verts en vente et cela fait maintenant plusieurs mois qu’un repreneur est recherché. Qui sera donc le prochain homme fort de l’ASSE ? Ces dernières semaines, on y a vu plus clair et plusieurs projets ont été révélés au grand jour concernant le rachat du club stéphanois. Et d’ici peu, ce feuilleton pourrait bien connaitre son dénouement.

La vente est proche ?