Mercato - Barcelone : Xavi a fait une première victime !

Publié le 4 novembre 2021 à 1h30 par A.C.

Alors que tout porte à croire que le prochain coach du FC Barcelone sera Xavi, il y a un autre entraineur qui semblait attendre un signe de la part de Joan Laporta.

Ce mercredi pourrait passer à l’histoire comme le début de l’ère Xavi au FC Barcelone. La RAC1 a en effet annoncé que Rafa Yuste et Mateu Alemany, respectivement vice-président et directeur exécutif du Barça, auraient pris l’avion pour rejoindre l’ancien milieu de terrain au Qatar et le convaincre de prendre la succession de Ronald Koeman. A en croire la Cadena SER , Xavi pourrait d’ailleurs être sur le banc du Barça dès ce samedi, avec le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo, dans le cadre de la 13e journée de Liga.

Andrea Pirlo y a cru jusqu’au bout