Mercato - Barcelone : Nouvelles précisions de taille sur le futur contrat de Xavi !

Publié le 4 novembre 2021 à 0h00 par A.D.

Alors que le Barça et Al-Sadd négocieraient son retour en Catalogne, Xavi se serait déjà mis d'accord avec son ancien club. En effet, l'ex-capitaine blaugrana devrait signer un contrat de 2 ans et demi, inférieur à celui qu'il possède au Qatar. Et une grande partie de son salaire devrait être payé en fonction des objectifs remplis avec le FC Barcelone.

Après avoir évincé Ronald Koeman, Joan Laporta s'activerait en coulisses pour installer Xavi sur le banc du FC Barcelone. Si un accord n'aurait pas encore été trouvé avec Al-Sadd, le président du Barça se serait déjà entendu avec l'ancien capitaine catalan. Selon les dernières informations d'Eduardo Inda, divulguées dans El Chiringuito , Xavi devrait signer un contrat de 4M€ annuels. Le technicien espagnol devrait donc baisser son salaire pour retrouver le FC Barcelone.

Xavi moins bien payé au Barça qu'à Al-Sadd ?