Mercato - Barcelone : Le Qatar lance un énorme ultimatum à Laporta pour Xavi !

Publié le 3 novembre 2021 à 20h10 par A.D.

Alors que Xavi disposerait d'une clause libératoire d'environ 5M€, la direction d'Al-Sadd serait prête à laisser filer son entraineur gratuitement à une condition : que Joan Laporta fasse lui même le déplacement à Doha pour finaliser le deal.

Pour remplacer Ronald Koeman, remercié, le FC Barcelone voudrait à tout prix miser sur Xavi. Dans cette optique, Joan Laporta aurait envoyé Rafa Yuste et Mateu Alemany au Qatar pour qu'ils négocient avec la direction d'Al-Sadd, le club qu'entraine Xavi actuellement. A en croire Calciomercato.com , les deux hommes devraient rencontrer la direction qatari ce jeudi matin et Joan Laporta devrait être contacté par téléphone. Toutefois, les négociations pourraient être difficiles à conclure car le Cheikh Mohammed bin Hamad ne compterait céder Xavi gratuitement au FC Barcelone qu'à une condition.

Joan Laporta attendu à Doha par Al-Sadd ?