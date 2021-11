Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'accélère en coulisses pour Xavi !

Publié le 3 novembre 2021 à 12h15 par La rédaction

Alors que le nom de Xavi est sur toutes les lèvres pour prendre place sur le banc du FC Barcelone, les dirigeants catalans s'activeraient en coulisses afin de finaliser le retour de la légende blaugrana. Un sommet de la plus haute importance devrait avoir lieu au Qatar, avec le propriétaire d'Al-Sadd.

Le FC Barcelone est à un tournant de sa saison. Le 28 octobre dernier, Ronald Koeman a été limogé par Joan Laporta à la suite d'une énième déconvenue des Blaugrana , sur le terrain du Rayo Vallecano (1-0). En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est Sergi Barjuan qui assure l'intérim sur le banc catalan. Toutefois, le nom de Xavi circule avec insistance pour que l'ancien milieu de terrain prenne place sur le banc barcelonais. Et la direction du Barça semblerait être déterminée à recruter l'Espagnol...

Rafa Yuste et Mateu Alemany négocient avec le propriétaire d'Al-Sadd