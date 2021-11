Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’opération Xavi est lancée !

Publié le 3 novembre 2021 à 10h00 par A.C.

Sous contrat avec Al Sadd jusqu’en 2023, Xavi pourrait devenir le prochain entraineur du FC Barcelone.

La machine semble s'être mise en marche. Ce mardi face au Dynamo Kiev (0-1), Sergi Barjuan semble avoir disputé son premier et dernier match de Ligue des Champions sur le banc du FC Barcelone. Plusieurs sources en Catalogne assurent qu’une arrivée de Xavi serait imminente, avec une présence dès ce samedi, lors sur déplacement en Liga sur la pelouse du Celta Vigo. « Je ne sais pas si je vais terminer ma semaine à Vigo, ou alors au stade Johan Cruyff » a lâché le coach intérimaire du Barça, qui pourrait donc très vite retrouver l’équipe réserve et laisser sa place à l’ancien milieu de terrain espagnol.

Yuste et Alemany s’envolent pour le Qatar... pas Laporta