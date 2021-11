Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette mystérieuse sortie sur une arrivée imminente de Xavi...

Publié le 3 novembre 2021 à 8h30 par A.C.

En marge de la victoire du FC Barcelone sur le Dynamo Kiev lors de la 4e journée de Ligue des Champions (0-1), Sergi Barjuan a fait une sortie remarquée sur son avenir.

Il ne serait plus qu’une question de jours. Après avoir démis Ronald Koeman de ses fonctions le 28 octobre dernier, Joan Laporta a confié à Sergi Barjuan les rênes de l’équipe. Mais le manager du Barça B ne devrait pas rester longtemps en place, puisqu’en Catalogne tout le monde attend le retour de Xavi. Selon les récentes informations de La Cuatro il ne resterait plus que quelques détails à régler entre le FC Barcelone et son ancien milieu de terrain, qui devrait gagner près de 4M€ par an et quitter son club actuel d’Al Sadd.

« Je ne sais pas si je vais terminer ma semaine à Vigo, ou alors au stade Johan Cruyff »