Mercato : L'énorme sortie de Solskjaer sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 3 novembre 2021 à 7h00 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Alors que CR7 fait beaucoup de bien à son équipe, Ole Gunnar Solskjaer s'est totalement enflammé pour sa signature.

Alors qu'il lui restait encore un an d'engagement avec la Juventus, Cristiano Ronaldo a décidé de ne pas honorer son contrat jusqu'au bout. En effet, CR7 a quitté les Bianconeri dans les derniers jours du mercato estival et a fait son retour à Manchester United. Et en seulement deux mois, Cristiano Ronaldo met déjà tout le monde d'accord chez les Red Devils . Alors que la star portugaise enchaine les grosses performances, Ole Gunnar Solskjaer s'est totalement réjoui de son rapatriement.

«Il aime le club et tous ses coéquipiers le prennent comme exemple»