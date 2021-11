Foot - Mercato

Mercato : La grosse annonce de Cristiano Ronaldo sur son transfert !

Publié le 2 novembre 2021 à 23h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus pour faire son retour à Manchester United. Interrogé sur son rapatriement chez les Red Devils, CR7 a expliqué qu'il avait fait ce choix pour remporter des titres.

Alors que la Juventus est passée totalement à côté de sa saison 2020-2021, Cristiano Ronaldo a décidé de faire ses valises et de revenir sur ses pas, du côté de Manchester United. De retour chez les Red Devils , CR7 réalise déjà de grosses performances et a des statistiques incroyables. Lors d'un entretien accordé à DAZN , Cristiano Ronaldo a expliqué qu'il n'avait pas retrouvé Manchester United pour chômer : il a fait ce choix pour remporter des titres.

«Je ne suis pas venu ici en vacances, je suis revenu pour gagner des titres»