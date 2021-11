Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace à 10M€ pour ce gros dossier de Leonardo ?

Publié le 3 novembre 2021 à 1h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alerté le PSG, mais également Tottenham. Et malheureusement pour le club de la capitale, les Spurs seraient proches de trouver un accord à 10M€ avec l'agent de l'Ivoirien.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo n'a pas chomé. En effet, le directeur sportif du PSG a offert plusieurs joueurs à Mauricio Pochettino. Et alors que le coronavirus a provoqué une crise sans précédent, Leonardo a multiplié les coups à 0€ pour rester dans les clous du fair-play financier. Ainsi, l'ancien du Milan AC a profité des situations contractuelles de Leo Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool) et de Gianluigi Donnarumma pour les recruter librement et gratuitement cet été. Alors que Franck Kessie sera, lui aussi, en fin de contrat le 30 juin, Leonardo projetterait de réaliser un nouveau coup XXL à 0€ avec lui. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être devancé par Tottenham sur ce dossier.

Un accord bientôt trouvé entre Conte et le clan Kessie ?