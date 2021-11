Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces révélations sur l’arrivée avortée d’Andy Delort !

Publié le 3 novembre 2021 à 1h00 par T.M.

Alors qu’Andy Delort fait aujourd’hui le bonheur de l’OGC Nice, l’attaquant de 30 ans aurait pu débarquer à l’ASSE il y a quelques années.

Cet été, Andy Delort a entamé un nouveau chapitre dans sa carrière. En effet, après avoir passé 4 belles saisons à Montpellier, l’attaquant de 30 ans a choisi de s’engager avec l’OGC Nice. Un choix que Delort avait notamment justifié par la présence de Christophe Galtier sur le banc des Aiglons. Si l’ancien du MHSC est donc à Nice, c’est ainsi grâce à Galtier, mais les deux hommes auraient très bien pu collaborer ensemble il y a quelques années déjà.

C’était proche entre l’ASSE et Delort !