Mercato - ASSE : Delort confirme l'échec d'une grosse opération avec les Verts !

Publié le 12 septembre 2021 à 0h30 par La rédaction

Désormais entraîneur et joueur de la même équipe, Andy Delort et Christophe Galtier nouent une relation forte depuis plusieurs années. L'international algérien confirme d'ailleurs que les deux hommes auraient pu collaborer plus tôt.

Après plusieurs semaines de tractations, Andy Delort a choisi de rejoindre l’armada niçoise, un secteur offensif où il côtoiera Calvin Stengs, Justin Kluivert, Amine Gouiri ou encore Kasper Dolberg. Avec sa saison 2020-2021 de haute facture (15 buts et 9 passes décisives en Ligue 1) , Delort ne fait pas tâche au sein de l’effectif. Il veut désormais s’imposer au sein d’une équipe très ambitieuse. Il va retrouver d'ailleurs retrouver Christophe Galtier, un entraîneur qu’il connaît bien puisque l'international algérien confirme qu'il aurait pu rejoindre l'ASSE.

Delort admiratif de Galtier