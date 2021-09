Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zlatan Ibrahimovic envoie un énorme message sur sa succession !

Publié le 11 septembre 2021 à 22h45 par H.G.

Parti du PSG en 2016 au terme de son contrat, Zlatan Ibrahimovic s’est exprimé sur sa succession au sein du club de la capitale quatre ans plus tard.

« Je suis arrivé comme un roi, je suis reparti comme une légende ». C’est ainsi que Zlatan Ibrahimovic a dit adieu au PSG en 2016 au terme de son contrat après quatre saisons passées dans la capitale française. Pendant ces quatre ans, le géant suédois qui effectue désormais un second passage à l’AC Milan a empilé les buts et posé les premières pierres du PSG version QSI. De quoi l’ériger au rang de légende pour certains supporters. Et si Zlatan Ibrahimovic ne cache pas être heureux de son héritage réalisée à Paris, il estime que personne ne peut réellement prendre sa succession puisque chacun doit écrire sa propre histoire.

« Il est temps que quelqu'un d'autre laisse sa devise inscrite dans la pierre »