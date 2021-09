Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Houssem Aouar affiche une énorme volonté pour son avenir !

Publié le 11 septembre 2021 à 19h55 par La rédaction

Titulaire indiscutable à l’OL, Houssem Aouar a plusieurs fois été annoncé sur le départ et notamment lors du dernier mercato estival. Néanmoins, le milieu de terrain n'écarte pas la possibilité de rester encore quelque temps au sein de son club formateur.