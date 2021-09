Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie d'Ancelotti sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 11 septembre 2021 à 18h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du match face au Celta Vigo, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le feuilleton Kylian Mbappé, qui a animé le dernier mercato estival.

Kylian Mbappé n’a jamais été aussi proche de la sortie. Refusant les offres de prolongation transmises par sa direction, le joueur souhaitait quitter le PSG lors du dernier mercato estival pour rejoindre son club de rêve : le Real Madrid. Le club espagnol s’est manifesté à la fin du mois d’août, transmettant plusieurs offres aux dirigeants parisiens. Mais Nasser Al-Khelaïfi a repoussé toutes les offensives et réussi à conserver Kylian Mbappé cette saison.

« Ce n'est pas une déception, mais c'est clair que c'est un grand joueur »