Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé entre dans une nouvelle phase !

Publié le 11 septembre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que la question de son avenir a fait l’objet d’un feuilleton, Kylian Mbappé serait maintenant pleinement focalisé sur le PSG. Mais tout cela pourrait bien n’être que du court terme.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017 en provenance de l’AS Monaco, Kylian Mbappé considère visiblement avoir fait le tour de la question après quatre saisons passées au sein du club de sa ville natale. C’est pourquoi l’international français âgé de 22 ans souhaitait quitter l’écurie parisienne cet été afin d’accomplir son grand rêve qui est de rejoindre le Real Madrid. Seulement voilà, en dépit de trois offres des Merengue , la dernière évoquée ayant atteint un montant de 200 M€, le PSG n’a jamais voulu ouvrir la porte à un départ de son joyau français. Plus encore, le club parisien n’a pas encore perdu l’espoir de parvenir à le convaincre de prolonger son contrat, et c’est pourquoi il a retenu Kylian Mbappé cet été.

« The last dance » pour Kylian Mbappé ?