Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour Ousmane Dembélé !

Publié le 11 septembre 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que son contrat au FC Barcelone expire dans moins d’un an, Ousmane Dembélé pourrait bel et bien prolonger. Mais cette éventualité serait encore loin d’être réellement concrète.

Arrivé au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé a longtemps déçu au sein du club catalan avant de corriger le tir la saison passée. Et bien qu’il soit une nouvelle fois victime d’un pépin physique actuellement, blessure datant du dernier Euro avec l’Equipe de France, le Barça aimerait prolonger son contrat expirant le 30 juin prochain afin d’éviter un départ libre et bénéficier de ses services sur la durée. Seulement voilà, si certains ont pu annoncer que les choses sont déjà avancées dans cette optique, cela ne serait clairement pas le cas.

Les négociations viennent seulement de débuter