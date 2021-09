Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Wesley Fofana déclare sa flamme… à l’OM !

Publié le 11 septembre 2021 à 7h45 par La rédaction

Parti de l’ASSE pour rejoindre Leicester il y a un an, Wesley Fofana a évoqué un retour en Ligue 1 sous les couleurs de… l’OM. Le natif de Marseille explique que « ça sera toujours un rêve » de jouer pour le club de sa ville.

Auteur d’un mercato aussi intelligent qu’ambitieux, Pablo Longoria a bien mérité un peu de repos. Le président de l’OM n’a pas chômé de l’été, priorisant notamment le chantier de la défense centrale. En effet, le dirigeant espagnol a bouclé les arrivées de Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba. Un secteur qu’aimerait rejoindre un natif de Marseille avant la fin de sa carrière…

« L’OM, ça sera toujours un rêve »