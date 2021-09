Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme constat de Sampaoli après l'arrivée de Lirola !

Publié le 10 septembre 2021 à 21h10 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a salué l'arrivée de Pol Lirola, qui offrira plus de solutions à son entraîneur.

L’OM avait débuté la saison sans véritable spécialiste au poste de latéral droit. En effet, Hiroki Sakai a décidé de retourner au Japon, tandis que Pol Lirola est retourné à la Fiorentina à l’issue de son prêt. Mais ce dernier a laissé un merveilleux souvenir à ses dirigeants. C’est assez logiquement que Pablo Longoria a décidé de lancer des négociations avec le club italien au sujet d'un possible transfert. Après des semaines de discussions, l’OM a finalement réussi à acter le retour de Lirola, qui souhaitait retourner à Marseille.

« L'arrivée de Lirola nous donne plus de possibilités au niveau du schéma tactique »