Mercato - OM : Sampaoli affiche un énorme regret sur le recrutement !

Publié le 10 septembre 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a cherché à se débarrasser tout au long du mercato estival de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, Jorge Sampaoli souhaitait réinvestir cet argent sur le recrutement d’un attaquant. Mais l’entraîneur argentin n’a pas obtenu ce qu’il souhaitait et revient sur ces différents dossiers….

Si l’OM s’est montré particulièrement actif dans le sens des arrivées durant le mercato estival avec pas moins de onze recrues officielles, le club phocéen, en revanche, eu beaucoup plus de mal à gérer ses ventes. En effet, plusieurs éléments tels que Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Dario Benedetto ont été poussés vers la sortie durant l’été, et seul le buteur argentin a trouvé un point de chute. Prêté à Elche, Benedetto n’a donc pas rapporté d’argent à l’OM qui parvient néanmoins à économiser une partie de son imposant salaire avec cette opération. Mais suite à ce départ de l’Argentin, Jorge Sampaoli souhaitait faire venir un autre attaquant pour lui succéder en fin de mercato. En vain…

« On voulait un attaquant supplémentaire, mais… »

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM est revenu sur le mercato agité et affiche un énorme regret de ne pas avoir pu remplacer numériquement Dario Benedetto dans son effectif : « Il y a toujours la position de l'entraineur qui veut l'idéal et la situation réelle du club qui ne peut pas compléter l'effectif entièrement. Il faut l'accepter et travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire, mais on a dû faire avec l'incertitude de Kamara et Caleta-Car. Nous n'avons pas une quantité de joueurs importantes mais nous ferons avec », a indiqué Sampaoli, qui glisse également un mot au passage sur les départs avortés de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car qui, faute des propositions suffisamment convaincantes, ont finalement décidé de rester à l’OM. Mais ces dossiers n’ont pas fini de faire parler…

