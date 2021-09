Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a raté un gros coup en attaque...

Publié le 10 septembre 2021 à 12h00 par La rédaction

L'OM a longtemps pisté Giovanni Simeone au poste d'avant-centre. L'attaquant Argentin s'est finalement engagé... pour un club italien.

Formé à River Plate et révélé à Cagliari, Giovanni Simeone est un avant centre plutôt atypique. Pas forcément un buteur hors pair (70 buts en 255 matchs pros), l’Argentin sait en revanche se fondre parfaitement dans un collectif. Sa dernière saison, guère reluisante, à Cagliari a rendu un départ de plus en plus inévitable. L’OM a tenté une approche mais sans succès.

Simeone était le plan B