Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe maintenant à l’action pour… Giovanni Simeone !

Publié le 19 août 2021 à 20h00 par T.M.

A peine Dario Benedetto, l’OM s’activerait déjà pour trouver un nouvel attaquant. Et celui-ci pourrait se trouver à Cagliari.

Cet été, l’OM a déjà accueilli 8 recrues, mais ce chiffre risque encore de monter d’ici le 31 août et la clôture du marché des transferts. Tout d’abord, Pol Lirola serait plus proche que jamais d’un retour sur la Canebière et c’est ensuite un attaquant qui serait attendu pour étoffer l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, ce jeudi, l’OM a réussi à se débarrasser de Dario Benedetto en le prêtant avec option d’achat à Elche. Arkadiusz Milik étant seul à la pointe de l’attaque, Pablo Longoria travaillerait donc pour lui trouver une doublure. Alors que les pistes Alexander Sörloth et Ike Ugbo ont été évoquées, voilà que celle menant à Giovanni Simeone redeviendrait d’actualité.

Les contacts sont lancés !