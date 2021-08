Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Benedetto, Longoria boucle un autre départ !

Publié le 19 août 2021 à 9h30 par T.M.

Alors que Dario Benedetto est en partance pour Elche, un autre joueur pourrait lui emboiter le pas et quitter l’OM d’ici peu.

Après avoir dynamité le marché des transferts dans le sens des arrivées, Pablo Longoria avait pour objectif d’en faire de même pour ce qui est des départs à l’OM. Sur la Canebière, il faut dégraisser et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Toutefois, jusqu’à présent, cette grosse opération n’était pas une franche réussite pour le club phocéen. Ça ne se bousculait pas vraiment pour les joueurs de l’OM qui disposent d’un bon de sortie. Néanmoins, la situation serait en train de s’inverser. Ça y est, le dossier Dario Benedetto serait quasiment réglé et l’Argentin devrait rejoindre Elche. Mais cela ne devrait pas s’arrêter là.

Ça avance pour Radonjic !