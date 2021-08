Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible annonce sur le recrutement de Longoria…

Publié le 19 août 2021 à 3h45 par A.M.

Après avoir réalisé un début de mercato très agité, l'OM est beaucoup plus calme. Et pour cause, les caisses sont vides.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM a frappé fort avec le recrutement de huit joueurs, à savoir Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Cependant, voilà plusieurs semaines que Pablo Longoria peine à boucler un autre dossier chaud, à savoir l'arrivée d'un piston droit que ce soit Daniel Wass ou Pol Lirola. Et pour cause, comme le révèle Karim Bennani, les caisses de l'OM sont vides.

«Le club a très exactement zéro euro pour recruter au moment où l'on se parle»