Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le recrutement de Leonardo est validé en interne !

Publié le 19 août 2021 à 3h30 par La rédaction

Invité à commenter le recrutement du PSG, Presnel Kimpembe se réjouit de l'arrivée des cinq nouveaux joueurs.

Depuis l'ouverture du mercato, tous les regards se tournent vers le PSG. Et pour cause, le club de la capitale a réussi à boucler l'arrivée des cinq renforts pour un total de 60M€. Mais c'est surtout l'identité des joueurs recrutés qui impressionne puisque Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi ont débarqué à Paris. Un recrutement validé par Presnel Kimpembe.

Kimpembe s'enflamme pour le mercato du PSG