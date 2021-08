Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable demande de Kylian Mbappé est confirmée !

Publié le 18 août 2021 à 13h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il ne souhaite pas prolonger son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé envisagerait un transfert au Real Madrid et aurait bel et bien demandé à Nasser Al-Khelaïfi d’entamer les négociations avec le club merengue.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Malgré le recrutement XXL effectué par ses dirigeants cet été avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi, l’attaquant français ne semble pas convaincu par le projet et refuserait de prolonger son contrat. La presse espagnole annonçait même récemment que Mbappé aurait demandé au président Nasser Al-Khelaïfi de négocier son départ du PSG avec le Real Madrid, et la nouvelle se précise…

Mbappé veut que son transfert soit négocié