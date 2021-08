Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier verdict est tombé dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé devrait rester au PSG cette saison, cela ne voudrait clairement pas dire que le club de la capitale a remporté son bras de fer à distance contre le Real Madrid dans cet épineux dossier.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2017, Kylian Mbappé se rapproche de la fin de son contrat dans la capitale française. En effet, le 30 juin 2022, soit dans moins d’un an, l’international français sera un joueur libre, et il pourra déjà s’engager librement avec un autre club à partir du mois de janvier. Dans ce contexte, bien conscient du fait que cette fenêtre estivale des transferts pourrait être la dernière occasion pour le PSG de ne pas laisse filer son attaquant de 22 ans gratuitement, le Real Madrid songerait à passer à l’attaque dans l’optique d’enrôler celui qui est annoncé comme sa cible ultime en matière de recrutement depuis des années. Mais tandis qu’une offre de 120 M€ a été évoquée dans la presse dans cette perspective, tout indique que les éventuels efforts madrilènes seront vains.

Le PSG a remporté une bataille, pas la guerre