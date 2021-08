Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Leonardo sur Kylian Mbappé !

Publié le 18 août 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 18 août 2021 à 8h52

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses spéculations, Leonardo aurait assuré de la continuité du Français au PSG cette saison.

À moins d’un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé et son avenir sont au coeur de toutes les attentions. En effet, l’international français âgé de 22 ans refuse toujours de prolonger son contrat, et l’arrivée de Leo Messi la semaine passée n’a rien changé à sa posture comme le10sport.com vous l’a indiqué. Dans ce contexte, le Real Madrid serait actuellement prêt à lancer une offensive afin de le recruter cet été en étant bien conscient que le PSG est possiblement face à sa dernière opportunité pour ne pas le voir partir libre. Seulement voilà, malgré cette situation, le club de la capitale ne semble pas disposé à vouloir ouvrir la porte.

Leonardo a affirmé que Kylian Mbappé va rester !